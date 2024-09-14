نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| زينة منصور: أنا وياسمين عبدالعزيز مش أصدقاء ومقولتش إنها بتنفسن مني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت الفنانة زينة منصور تفاصيل تصريحاتها السابقة التي أدلت بها في برنامج "قعدة ستات" حول تعرضها للنفسنة من قبل فنانة أخرى سبق وشاركت معها في عمل فني.

زينة منصور: ياسمين عبدالعزيز ليها جمهورها وتمثيلي معاها إضافة ليا

وقالت زينة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "مش ياسمين عبدالعزيز اللي بتنفسن مني، وهي ليها جمهور والناس كلها بتحب تتفرج عليها وتمثيلي معاها إضافة ليا"، مضيفة: "أنا وياسمين عبدالعزيز مش أصدقاء إحنا زمايل عمل فقط وبنشوف بعض وبنسلم على بعض ومقولتش إنها بتنفسن مني".

وأضافت: " فيه ناس نفسيتها من جوا وحشه وبتظهر قدام الناس إنها أحسن حد فى الدنيا ومحدش فاهم حاجة والناس بتاخد بالظاهر فقط ولكن لا يعلم القلوب إلا الله ".

زينة منصور: أنا إنسانة وليا أخطاء مش ملاك.. واللي هيدخل الوسط الفني لازم يبقى صلب

واستكملت: "مش بصنف نفسي إن أنا ملاك أنا إنسانة وليا أخطاء، وحوادث كتير حصلتلي في الشغلانه، والوسط الفني زي أي شغلانة فيه الحلو والوحش واللي عايز يكمل لازم يبقى صلب".

تفاصيل حلقة زينة منصور في برنامج قعدة ستات

الجدير بالذكر أن الفنانة زينة منصور قد حلت ضيفة في برنامج قعدة ستات التي تقدمه الإعلامية مروة صبري عبر قناة ألفا اليوم، وقالت إن "فنانة كبيرة نفسنت عليها في أحد الأعمال التي سبق وشاركت فيها، رافضة الإفصاح عن اسمها، لتكشف المذيعة أن المسلسل عرض في رمضان 2023 وهو بطولة مشتركة بين نجمين متزوجان ويحبون بعضهم، وتوقع جمهور مواقع التواصل الإجتماعي أنها تقصد ياسمين عبدالعزيز في مسلسل ضرب نار.

آخر أعمال زينة منصور

الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها زينة منصور هو مسلسل "حق عرب" ونال المسلسل نصيبًا كبيرًا من متابعة الجمهور أثناء عرض المسلسل في شهر رمضان 2024، وكان واحد من أبرز المسلسلات المنافسة في موسم دراما رمضان لهذا العام.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب

شارك في مسلسل حق عرب نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان أحمد العوضي وهم: رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي خليل، دينا فؤاد، دينا المصري، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، وآخرين من النجوم المتميزين، وأيضًا العمل من تأليف محمود حمدان، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، إخراج إسماعيل فاروق.