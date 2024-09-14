نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. تامر حسني ينعي الراحلة ناهد رشدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان تامر حسني على نعي الفنانة الراحلة ناهد رشدي الذي رحلت عن عالمنا منذ ساعات في يوم ميلادها بعد صراع مع المرض، وقد نشرت ابنتها زوجها الخبر عبر موقع فيسبوك، مما أثار حالة من الحزن والأسى في الوسط الفني.



ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري صورة لها معلقًا:"نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وإهدائها ثواب قراءة الفاتحة ".



موعد ومكان جنازة الفنانة ناهد رشدي

من المقرر أن تشيع جنازة الفنانة الراحلة ناهد رشدي عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة في القاهرة.

أهم أعمال ناهد رشدي



ومن أبرز أعمال ناهد رشدي في الدراما مثل أرابيسك وهوانم جاردن سيتي، كما يتناول أدوارها الأحدث مثل شخصيتها في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" الذي ظهرت فيه بدور أم الشهيد أحمد المنسي.



نبذة عن ناهد رشدي





ممثلة مصرية. تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982. عرفها المشاهدون من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة تسعينيات القرن العشرين، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت به خلال هذه الفترة “لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك”.