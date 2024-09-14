وفاء صادق تنعى رحيل الفنانة ناهد رشدي في يوم ميلادها: "إنا لله وإنا إليه راجعون"

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة وفاء صادق عن حزنها الشديد لوفاة الفنانة ناهد رشدي، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.

ارتبطت الفنانتان بصداقة قوية منذ تعاونهما في المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي قام ببطولته الفنان الراحل نور الشريف.

وكان لهذا المسلسل أثر كبير في ترسيخ علاقة ودّية بينهما استمرت على مر السنوات.

علاقة وطيدة جمعت وفاء صادق وناهد رشدي

أشارت وفاء صادق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى مدى صدمتها بوفاة صديقتها ناهد رشدي في يوم ميلادها. كتبت وفاء: "لسه حالًا بكتب لها كل سنة وأنتِ طيبة.. النهارده عيد ميلادها.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ناهد رشدي في ذمة الله.. نسألكم الدعاء والفاتحة".

تعكس هذه الكلمات مدى التأثر العميق والحزن الكبير الذي شعرت به وفاء لفقدانها صديقتها في يوم مميز كانت تستعد لتهنئتها فيه.

وفاة الفنانة ناهد رشدي

أعلنت دينا سعد، ابنة الفنانة ناهد رشدي، خبر وفاة والدتها عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، حيث كتبت: "لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

هذه الكلمات كانت بمثابة إعلان حزين ومفجع لمحبي الفنانة، التي كانت تتمتع بحب كبير من جمهورها ومن زملائها في الوسط الفني.

رحيل مؤلم في يوم مميز

يأتي رحيل الفنانة ناهد رشدي في يوم يصادف عيد ميلادها، مما أضاف لمسة من الحزن المضاعف لدى كل من عرفها وأحبها.

توالى العديد من الفنانين والمحبين على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم العزاء والتعبير عن مدى خسارتهم لفنانة كانت تتمتع بحضور قوي وأداء مميز.

مشوار فني حافل

تميزت ناهد رشدي بمشوار فني طويل وحافل بالأعمال المميزة التي تركت بصمة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

كان دورها في "لن أعيش في جلباب أبي" من أبرز أدوارها، حيث قدمت شخصية لا تنسى، وتركت من خلالها أثرًا كبيرًا لدى المشاهدين.

كما قدمت العديد من الأعمال الفنية الأخرى التي أكسبتها احترام وتقدير الجمهور والنقاد على حد سواء.

ردود الأفعال على وفاتها

بعد إعلان وفاتها، عبّر العديد من الفنانين والجمهور عن حزنهم العميق لفقدان ناهد رشدي، مشيرين إلى أنها كانت شخصية مميزة على المستوى الشخصي والفني.

لم تكن مجرد فنانة موهوبة، بل كانت صديقة مخلصة وزميلة محبوبة في الوسط الفني.

دعوات بالرحمة والمغفرة

توالت الدعوات بالرحمة والمغفرة للفنانة الراحلة من قبل جمهورها وزملائها، حيث طلب الكثيرون الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها.

تبقى ناهد رشدي في ذاكرة محبيها بأعمالها الفنية وأخلاقها الرفيعة التي جعلتها محبوبة من الجميع.