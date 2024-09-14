القاهرة - محمد ابراهيم - "سامح حسين" يدعم إبنته مريم بعد خسارتها في بطولة الجمهورية للتايكوندو

حرص الفنان سامح حسين على تقديم الدعم لإبنته مريم وذلك بسبب خسارتها في بطولة الجمهورية لناشئين التايكوندو تحت 14 سنة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنان سامح حسين

مريم إبنة الفنان سامح حسين



نص رسالة سامح حسين لإبنته مريم

ونشر سامح حسين "بوست" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" قال فيه:

بنتي مريووومة النهاردة في بطولة الجمهورية للناشئين تحت 14 سنة كسبت ماتشين وخسرت التالت إللى ضيّع عليها البرونزية".

وتابع "حسين":

"وبالرغم من كدة راجع مبسوط بالأجواء الإيجابية إللي هناك، هناك تقابل أجمل أهالي وأحلى منافسة شريفة وأجدع لاعبين تايكوندو وأشطر مدربين … طاقة حلوة في كل ركن".



وختم منشوره موجها الدعم لـ إبنته:

"شكرا البطلة مريم لإخلاصك وشجاعتك فخور بيكي".

منشور الفنان سامح حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك



آخر أعمال الفنان سامح حسين

هو في سياق اخر كانت آخر الأعمال السينمائية التي قدمها الفنان سامح حسين هو فيلم يحمل إسم "ساندوتش عيال" والذي عرض حديثًا، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الكوميدية.



أبطال فيلم ساندوتش عيال لسامح حسين

ومن الجدير بالذكر أن فيلم ساندوتش عيال شارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان سامح حسين، وهم: نور قدري، إسماعيل فرغلي، إيمان السيد، إبرام سمير، الطفل يوسف صلاح، الطفل منذر مهران، نور حمزة، زياد الشرقاوي، وآخرين من النجوم، والفيلم من إخراج هاني حمدي.