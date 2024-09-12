نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سعد يتصدر ترند جوجل لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد سعد ترند محرك البحث جوجل وذلك بعد خبر انضمام الفنانة زينة أمامه في فيلمه الجديد “ الدشاش” والذي يعتبر عودة قوية لهما بعد “ بوشكاش”.

وجاري عمل البروفات النهائية لفيلم الدشاش، وذلك استعدادا لبدء التصوير الأسبوع المقبل داخل العديد من اللوكيشنات المختلفة، ومن المقرر ظهور محمد سعد خلال أحداث العمل بشكل مختلف تماما لجمهوره.

يدور العمل في إطار كوميدي تشويقي يحمل العديد من المفاجآت، يلعب سعد خلال أحداث الفيلم شخصية طبيب أسنان "سامح"، ويعيش حياته مع زوجة قبيحة وعفريت، فيلم «الدشاش» تأليف جوزيف فوزي، إنتاج محمد رشيدي، من إخراج سامح عبد العزيز

عملت زينة مسبقًا مع محمد سعد في فيلم "بوشكاش" من إخراج أحمد يسري وتأليف أحمد فهمي وشارك في بطولته عزت أبو عوف وإدوارد وسعيد طرابيك، محمد سعد، زينة، عزت أبو عوف، أحمد راتب، يوسف فوزي، أحمد التهامي، تامر شلتوت، صفاء الطوخي.