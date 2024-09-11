نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أية عبدالله تطرح أغنية جديدة "سمعني كمان" بإيقاع المقسوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية أية عبدالله بعنوان "سمعني كمان" على طريقة الفيديو كليب، وتم طرحها حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

إيقاع مقسوم ورسالة إيجابية

جاءت أغنية "سمعني كمان" باللهجة المصرية وبقالب غنائي يعتمد على إيقاع المقسوم، ما انعكس في اللحن والجمل الموسيقية. كما حملت الأغنية رسالة إيجابية مفعمة بالتفاؤل والطاقة.

إخراج مميز وألوان زاهية

حمل فيديو كليب "سمعني كمان" توقيع المخرجة رودينا حاطوم، وتميز بالألوان الزاهية والحيوية التي عكست روح الأغنية وإيقاعاتها. ظهرت أية عبدالله في الكليب بعدة إطلالات جديدة ومختلفة عن إطلالاتها السابقة.

أية عبدالله تعبر عن سعادتها بالأغنية

أعربت الفنانة أية عبدالله عن سعادتها بطرح أغنية "سمعني كمان"، ووصفتها بأنها مختلفة عن أعمالها الغنائية السابقة. وأكدت أنها تعتبر هذه الأغنية واحدة من أجمل الأعمال التي قدمتها في مسيرتها الفنية.

فريق العمل

أغنية "سمعني كمان" من كلمات مؤمن سالم، وألحان د. مصطفى العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.