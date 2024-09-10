نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحه غدًا..أحمد حاتم يروج لفيلم 'عاشق' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشر أحمد حاتم من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر خاص بفيلم عاشق استعداد لطرحه غدًا معلقًا:"11 سبتمبر بجميع دور العرض، يارب يعجبكم".



تفاصيل برومو عاشق



ظهر حاتم في الإعلان التشويقي بشكل مثير للريبة بجوار أسماء أبو اليزيد التي تبدو في حالة ذهنية غير مستقرة، ونرى حاتم في بضع لقطات كأنه يظهر بشخصيتين، مما يترك الجمهور في حالة من التشويق والترقب لمعرفة ما يحمله الفيلم من مفاجآت.

قصة فيلم عاشق



تدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

أبطال فيلم عاشق



الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين.

آخر أعمال أحمد حاتم



يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم فيلم السرب ويدور حول قصة حقيقية، وهي ملحمة لـ القوات المسلحة المصرية، حدثت عام 2021 في مدينة درنة في ليبيا، وذلك بعد ارتكاب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي جريمة ذبح 21 مصري قبطي، ولذلك نفذ الجيش المصري عملية جوية فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد دور ضابط طيار يدعى «الشاذلي» خلال أحداث العمل، ويحارب مع القوات المسلحة المصرية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في مدينة «درنة» الليبية، ولكنه يستشهد أثناء العملية.

فريق عمل السرب

يشارك في الفيلم عدد من النجوم وهم: أحمد السقا، كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، هند صبري، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.