انت الأن تتابع خبر أحمد حاتم يدخل موسوعة غينيس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاع النجم المصري أحمد حاتم الحفاظ على اسمه في صدارة الترند وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب دوره في مسلسل "عمر أفندي" الذي عُرض في الفترة الأخيرة عبر منصة شاهد VIP.



وأحمد حاتم ليس ممثلاً شهيراً فقط، ولكنه أيضاً فنان من نوع خاص يهتم بالقضايا الإنسانية، فضلاً عن كونه سبّاحاً مميزاً استطاع دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تابعونا لتتعرفوا على رحلة "عمر أفندي" الحقيقية...



وأحمد حاتم، ممثل مصري بارز، ولد في حي الدقي بالقاهرة يوم الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1987، وهو من مواليد برج الجدي. درس الإعلام وتخصص في مجال البث، مما أعطاه خلفية قوية في التعامل مع الإعلام والتلفزيون. والده هو نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مما جعله ينشأ في بيئة صحفية وثقافية غنية، لكنه اختار أن يسلك طريقًا مختلفًا بالاتجاه نحو الفن والتمثيل.



وبدأت مسيرته الفنية مبكرا في عام 2006، حيث حصل على أول دور رئيسي له في فيلم "أوقات فراغ". هذا الفيلم كان بمثابة نقطة انطلاقه نحو الشهرة والنجومية في مصر والعالم العربي. قام بتجسيد شخصية "حازم"، وقد تم ترشيحه لهذا الدور من قبل مدرب التمثيل محمد عبد الهادي، والذي رأى فيه موهبة فريدة وشابة قادرة على التمثيل بصدق وعفوية. الفيلم لاقى نجاحا لافتاً على مستوى النقد والجماهير، خاصةً لأنه تناول حياة مجموعة من المراهقين ومشاكلهم بشكل صريح ومؤثر. نجاح هذا الفيلم جعل أحمد حاتم الوجه المفضل لدى العديد من المخرجين، مثل شريف عرفة، أحمد نادر جلال، عثمان أبو لبن، هادي الباجوري، بيتر ميمي، ومحمد جمال العدل.



وعلى الجانب الشخصي، أعلن أحمد حاتم خطبته من فتاة تدعى منة في عام 2016، وهي من خارج الوسط الفني. إلا أن هذه الخطوبة لم تكتمل وانتهت بالانفصال. بعد ذلك، في عام 2019، تزوج من جايدا الديب، وهي أيضا من خارج الوسط الفني. أثمر زواجهما عن طفل واحد اسمه "عزيز". ومع ذلك، أعلن أحمد حاتم انفصاله عن جايدا في فبراير عام 2024، وذلك بعد حوالي ثلاث سنوات من الزواج.



وبعيدًا عن الأضواء والشهرة، يحرص أحمد حاتم على ممارسة الرياضة بشكل منتظم. فهو مهتم بمختلف أنواع الرياضة، ويمارس السباحة، كرة القدم، والإسكواش بشكل مستمر. يعتبر السباحة شغفه الأول، حيث بدأ ممارستها منذ أن كان في سن الرابعة، واستمر في التمرين لمدة 12 عاما متواصلة قبل أن يشغله الفن عن الاستمرار في هذا المجال. ورغم انشغاله بالفن، عاد أحمد حاتم في مناسبات عدة للمشاركة في بطولات السباحة، وحقق نجاحات كبيرة في هذا المجال.



واحدة من أبرز مشاركاته في السباحة كانت عندما دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في السباحة الحرة، حيث شارك في حدث جماعي ضم 100 سباح. تحدث حاتم عن هذه التجربة، وأعرب عن فخره الكبير بالمشاركة فيها، مؤكدا أنها كانت تجربة لا تتكرر بسهولة، خاصةً بعد توقفه عن التمرين لسنوات طويلة.



أحمد حاتم ليس مجرد ممثل مهتم بعمله الفني فقط، بل يحرص أيضا على تقديم الدعم والمساهمة في الأعمال الإنسانية. من أبرز مبادراته الإنسانية كانت مشاركته في دعم اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



قام بزيارة مخيمات اللاجئين وتقديم الدعم لهم. في رمضان 2020، أطلق مبادرة "عربية الخير"، وهي مبادرة تهدف إلى توزيع وجبات الإفطار على المحتاجين في شوارع القاهرة، وشملت هذه المبادرة أيضا اللاجئين الذين يعيشون في مصر.



أما في مسيرته الفنية، فقد أظهر تنوعا كبيرا في اختياراته الفنية. في عام 2011، شارك في فيلم الإثارة والتشويق "المركب"، وفي عام 2016، قدم دورًا مختلفًا تمامًا في فيلم "الهرم الرابع"، حيث جسد شخصية طالب يمارس أعمال القرصنة عبر الإنترنت. وفي عام 2019، قدم دورًا رومانسيًا في فيلم "قصة حب" بجانب الفنانة هنا الزاهد. هذا الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا وجمع بين الرومانسية والدراما بشكل مميز. بعد ذلك، عاد للتعاون مع هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" الذي صدر في عام 2020، والذي كان فيلمًا كوميديًا خياليًا شارك فيه أيضًا الفنان الكبير محمود حميدة.



ومن بين أفلامه الشهيرة الأخرى فيلم "الكنز" بجزئيه الأول والثاني، والذي أخرجه المخرج الكبير شريف عرفة. في هذا العمل، قدم أحمد حاتم دورًا تاريخيًا مهمًا، مما أكد على قدرته على التكيف مع مختلف الأنواع الدرامية. أما على صعيد الدراما التلفزيونية، فقد شارك أحمد حاتم في العديد من المسلسلات الناجحة مثل "فيرتيجو" (2012)، "ابن حلال" (2014)، "فوق مستوى الشبهات" (2016)، "حلاوة الدنيا" (2017)، و"حكايتي" (2019).



في الأعوام الأخيرة، شارك أحمد حاتم في عدد من الأعمال المنتظرة مثل فيلم "السرب"، وهو فيلم حربي يتناول قصة الطيارين في القوات الجوية المصرية، وفيلم "عروستي"، وهو فيلم رومانسي شاركته فيه البطلة جميلة عوض. كما ينتظر عرض فيلم "عاشق"، الذي من المتوقع أن يكون واحدا من الأعمال الرومانسية الناجحة .