نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة الشرقية تحتفل بالعيد القومي للمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد فرع ثقافة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي برامج خطة وزارة الثقافة.

احتفالية فنية بمسرح قصر ثقافة الزقازيق



واحتفالا بذكرى العيد القومي لمحافظة الشرقية، شهد مسرح قصر ثقافة الزقازيق احتفالية فنية، حيث قدمت خلالها فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف عروضها ورقصاتها الفلكلورية ومنها "الفرح، السقايين، الحوايا، كف العرب، الحصان، التحميلة"، إلى جانب رقصة التنورة. كما قدمت فرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح عروضها الغنائية منها "شوقا لرسول الله، أنت فينا، ربنا يا ربنـا، يا أيها النبي، والنـبي صلوا عليه، يا قبة يا خضراء، لأجل النبي، ويا جد الحسانين" وذلك باحتفالا بالمولد النبوي الشريف.

محاضرة عن التطرف الفكري في مكتبة يوسف إدريس



وفي سياق آخر وضمن أنشطة فرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، عقدت مكتبة يوسف إدريس بالبيروم محاضرة عن "أثر التطرف الفكري علي الفرد والمجتمع" بمدرسة إبراهيم هندي الابتدائية.

تحدث خلالها رضا عتابي الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة عن التطرف الفكري، موضحا أن "التطرف الفكري" هو البعد عن الطريق الصواب والمعتاد للفرد مما يؤثر علي علاقة الفرد بالمجتمع والأسرة، وأشار أن الأسرة لها دور رئيس في توعية أولادها عن الأفكار المتطرفة التي من شأنها تدمير معتقدات وعادات وسلوكيات الشباب الصحيحة إلي أفكار مدمرة له ولمجتمعه.

ورشة فنية وأمسية أدبية في قصر ثقافة الزقازيق



ونفذ قصر ثقافة الطفل بالزقازيق ورشة فنية لعمل ماسكات للأطفال، فيما نظم قصر ثقافة الزقازيق أمسية أدبية شارك بها مجموعة من الشعراء منهم إبراهيم حامد، السيد داود، صلاح محمد، صلاح يوسف، أيمن سراج الدين، وألقوا الشعراء مجموعة من قصائدهم تنوعت بين الفصحى والعامية.