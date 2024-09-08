نسمة محجوب تكشف عن موعد أحدث أعمالها الغنائية الجديدة "مش شاغلين بالنا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة نسمة محجوب، جمهورها ومتابعيها، عن البوستر الدعائي لأحدث أغانيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

ونشرت نسمة محجوب تفاصيل أحدث أغانيها بعنوان "مش شاغلين بالنا"، والذي من المقرر أن تطرح يوم الإتنين 9 سبتمبر الجاري.

وكتبت نسمة محجوب: "مش شاغلين بالنا أغنية جديدة متحمسة انكوا تسمعوها يوم الاتنين 9 سبتمبر".

تعليقات الجمهور على منشور نسمة محجوب

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.

