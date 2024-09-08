نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة سعيد تبهر جمهورها بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شاركت الديفا سميرة سعيد، جمهورها و متابعيها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أحدث ظهور ل الديفا سميرة سعيد

ظهرت سميرة سعيد، و هي ترتدي إطلالة جذابة عبارة عن جمبسوت باللون الأسود و عليها جاكت باللون الأخضر الزيتوني تليق بها و زادتها جمالًا و رقة، و أعتمدت على الميكب الترابي حيت وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر و تركت شعرها الأشقر منسدلًا و أعتمدت تسريحة الشعر الويفي، حيث نالت إعجاب الجمهور و تفاعل مع إطلالتها بشدة.

أحدث إطلالات الديفا سميرة سعيد



آخر أعمال الديفا سميرة سعيد

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد أغنية "زن" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، و الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، و ألحان عمرو مصطفى، و توزيع و موسيقى تيم، و الرؤية الفنية لنضال هاني.

حرصت سميرة سعيد على ترويج الأغنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث روجت لأغنيتها الجديدة "زن" معلقة على البرمو التشويقي "زن قريبا".

و يذكر أن سميرة سعيد طرحت هذا العام ٣ أغاني قبل "زن" و هما: "فن التغافل"، و "كان"، و "كداب" و الأخيرة لاقت تفاعلًا و نجاحًا كبيرًا من الجمهور.

و جاءت كلمات أغنية "زن" كالتالي:

زن

صوت نازل زن

قالها وسابها ترن

باين قلبي اتجن

بايني حبيت

فن

دي صنعة وفن

انه يجيبني وأحن

قلبي كده اتطمن

يا زين ما نقيت

حبيييت

وبان عليا

وبان عليا

حبيييت

وخد عينيا

وخد عينيا

بوجه عام ما فيش كلام

يا ناس غرام

وبالجرام لايق اوي عليا

ده من سلام بقيت بنام

واقوم اوام

واقول حرام تنامي يا عينيا

بوجه عام ما فيش كلام

يا ناس غرام

وبالجرام لايق اوي عليا

ده من سلام بقيت بنام

واقوم اوام

واقول حرام تنامي يا عينيا



زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن

صوت نازل زن

صعب يا ناس وسهون

سابلي دماغي تون

وشكلي حنيت

زن

وجالي كإن

فجأة طلعلي الجن

قلبي صغر في السن

لقيتني غنيت

حبيييت

وبان عليا

وبان عليا

حبيييت

وخد عينيا

وبان عليا

يا ناس فرق

وجيه سرق مشاعري

لأ عمل قلق

وجيت برجليا

ما فيش هزار قلبها نار

وسابني ماشية ليل نهار

بلف حواليا

يا ناس فرق

وجيه سرق مشاعري

لأ عمل قلق

وجيت برجليا

ما فيش هزار قلبها نار

وسابني ماشية ليل نهار

بلف حواليا



زن

صوت نازل زن

قالها وسابها ترن

باين قلبي اتجن

بايني حبيت



فن

دي صنعة وفن

انه يجيني وأحن

قلبي كده اتطمن

يا زين ما نقيت