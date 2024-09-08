نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داليا مصطفى تنشر صورة من كواليس مسلسل " روج أسود" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة من كواليس مسلسل" روج أسود" مع المخرج محمد حماقي وايمي سالم عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام "

كتبت قائلة:'مسلسل روج أسود المخرج الفرفوش محمد حماقي واختي إيمي سالم".

ويتناول مسلسل روج أسود أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، وسوف يعرض في 45 حلقة، وهو من بطولة رانيا يوسف، مي سليم وعدد آخر وكبير من الفنانين، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج ممدوح شاهين، ومن المفترض أن يعرض مطلع العام المقبل.

والجدير بالذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل “علاقة مشروعة ”الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.