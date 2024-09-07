محمود عبد المغني يحصد جائزة الدير جيست عن مسلسل "كوبرا"

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أحمد جودة - القاهرة -

شارك الفنان محمود عبد المغني، جمهوره ومتابعيه بصورة له من خلال حفل توزيع جوائز الدير جيست، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و علق "عبد المغني" على الصور قائلًا: "الحمدلله.. جائزة التميز عن دوري في مسلسل كوبرا، شكرا لصناع العمل وشكرا دير جيست".

الفنان محمود عبد المغني من تكريمه بحفل الدير جيست



تفاصيل شخصية محمود عبد المغني في مسلسل "كوبرا"

و يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية ضابط الشرطة "حازم الديب" الذي يطارد "كوبرا" طوال الأحداث ولا تتوقف العلاقة بينهما خلال الحلقات على المُطاردات المُستمرة بل هناك حالة من الصراع الملتزايد يوميا مع تدفق الأحداث.



أحداث مسلسل "كوبرا"

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

أبطال مسلسل "كوبرا"

يشارك في بطولة مسلسل "كوبرا" كلًا من: "

من بطولة النجم محمد إمام، ومجدي كامل، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، ومنه فضالي، ودنيا ماهر، ومحمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، وأحمد فتحي، ومحمود عبد المغني، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، وهو مكون من 15 حلقة فقط، ولقد حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه ضمن السباق الرمضاني 2024.