نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داش يحصد جائزة أفضل ممثل عن مسلسل مسار إجباري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان الشاب أحمد داش جمهوره بصورة له اثناء تكريمه في حفل دير جيست، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “داش” على الصورة قائلا: "شكرا دير جيست جايزة افضل ممثل شاب عن مسلسل مسار اجباري".

أحدث أعمال أحمد داش الدرامية

ومن ناحية اخري، عُرض لـ أحمد داش مؤخرا مسلسل مسار إجباري، الذى شارك فى بطولته: عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان، وجسد أحمد داش خلال أحداث العمل، شخصية شاب جامعي يمتلك عربية أكل، أما عصام عمر، فجسد شخصية طالب يدرس الحقوق، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

آخر أعمال أحمد داش

والجدير بالذكر ان اخر اعمال أحمد داش هو مشاركته في الموسم الرمضاني قبل الماضي بمسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، وشارك في العمل زينة، هالة صدقي، مي كساب، عصام السقا، إيمان العاصي، وآخرين، وقدم أيضًا بطولة مسلسل الصندوق، تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبدالمنعم وشارك في العمل كل من هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، كريم سرور وشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف أبرزهم ريهام عبدالغفور.

أسماء الفائزين في جائزة Dear Guest للتميز في دوره



و لقد حصدت الفنانة هبة مجدي جائزة Dear Guest للتميز في دورها بمسلسل المداح - أسطورة العودة، بينما الفنان أحمد زاهر حصل عليها للتميزه بدوره في مسلسل نعمة الافوكاتو، ودياب حصل عليها لدوره في مسلسل مليحة، وايضا طارق لطفي لدوره في مسلسل العتاولة.



اما الفنان خالد سرحان حصل جائزة Dear Guest للتميز في دوره في مسلسل المدي، حصل ايضا علي جائزة التميز صبري فواز ومحمود عبد الغني، محمد علي رزق لدوره في مسلسل صيد العقارب، محمد علاء لدوره في مسلسل بين السطور.

جوائز دير جيست



ويتم تحديد الجوائز على أساس أفضل ممثل، أفضل ممثل شاب، أفضل ممثل كوميدي، أفضل مقدم برامج، أفضل برنامج حواري، أفضل ممثلة، أفضل ممثلة كوميدية، أفضل مقدمة راديو، أفضل قناة إذاعية، أفضل كاتب سيناريو، أفضل مسلسل، أفضل مخرج، ويتم التصويت من جانب الجمهور والنقاد، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.