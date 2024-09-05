نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض مسلسل ديبو على منصة يانجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد منصة يانجو بلاي خلال الأيام القليلة المقبلة، عرض مسلسل ديبو لـ محمد أنور، يوم 13 سبتمبر الجاري، والعمل مكون من 12 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ومن إنتاج سالي والي، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

محمد انور يروج لـ مسلسل ديبو

سبق، نشر محمد أنور من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Istagram البوستر الرسمي لمسلسله الجديد والذي ظهر به على دراجة بخارية.

أبطال مسلسل ديبو

مسلسل ديبو، يتكون من 12 حلقة وتدور أحداث المسلسل حول إطار اجتماعي كوميدي، والمسلسل من إنتاج سالي والي، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

قصة مسلسل ديبو

تدور أحداث مسلسل ديبو في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى ديبو، الذي يجسد محمد أنور شخصيته، حيث يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه، ومن ثم يكتشف فيما بعد أنه فندق خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

آخر أعمال محمد انور

كان آخر أعمال محمد انور فيلم «جوازة توكسيك»، وشاركه البطولة يلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبوسعدة، وفاروق قنديل، ن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

قصة فيلم «جوازة توكسيك»

تدور أحداث فيلم «جوازة توكسيك» في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، خاصة وأنهما ينتميان إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به.