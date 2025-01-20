"رحيل اسطورة التعليق التي خلدتها الإفيهات" إليك أبرز تعليقات ميمي الشربيني الشهيرة

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أحمد جودة - القاهرة - "اسطورة التعليق التي خلدتها الإفيهات" إليك أبرز تعليقات ميمي الشربيني الشهيرة ميمي الشربيني.. أسطورة التعليق التي خلدتها "الإفيهات".

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وداعًا ميمي الشربيني أيقونة التعليق الرياضي في مصر

رحل اليوم الاثنين عن عالمنا محمد عبد اللطيف، المعروف بـ "ميمي الشربيني"، أحد أبرز معلقين كرة القدم في تاريخ مصر، عن عمر ناهز 87 عامًا، تاركًا إرثًا غنيًا من العبارات المميزة التي لا تزال محفورة في أذهان عشاق اللعبة.

" ميمي الشربيني مدرسه التعليق الرياضي المميزة والخاصة"

ميمي الشربيني، الذي شكّل مدرسة خاصةفي فن التعليق الرياضي، اشتهر بإبداعه في استخدام "الإفيهات" والمصطلحات الفريدة التي أضافت لمسة خاصة على كل مباراة علق عليها.

كانت آخر إطلالاته كمعلق على مباراة جمعت مصر وموزمبيق عام 2012 في تصفيات كأس العالم على استاد برج العرب، في لقاء ظل عالقًا بذاكرة محبيه.

الراحل ميمي الشربيني

التحضير الجيد سر تميز أيقونة التعليق الرياضي الراحل ميمي الشربيني

في أحد حواراته التلفزيونية السابقة، كشف الشربيني عن السر وراء نجاحه قائلًا: "لازم أحضر قبل الماتش بـ3 أيام، وأمتلك أرشيف خاص بي أستعين به للتحضير للمباريات".

هذا الالتزام الكبير جعله يترك بصمة لا تمحى، حيث لم يكن تعليق المباراة بالنسبة له مجرد كلمات تُقال، بل فنًا يتطلب الدقة والإبداع.

عبارات لا تُنسى للراحل ميمي الشربيني

على مدار مسيرته الطويلة، نجح ميمي الشربيني في جعل اللحظات الكروية الخالدة أكثر سحرًا بتعليقاته المميزة.

ومن أبرز ما رسخ في ذاكرة الجماهير:

✓ الزمالك والوداد: "حازم إمام إكسترا مهارات إكسترا حواس".

✓ الأهلي والزمالك: "طاهر أبو زيد يعيد اكتشاف نفسه".

✓ الأرجنتين وإنجلترا: "جول تاريخي لمارادونا".

✓ مصر والجزائر: "يا سلام يا عبد الستار يا صبري من الوضع راقدًا".

أيقونة التعليق بمزيج من الطرافة والحضور الذهني

ميم الشربيني مزيج رائع بين الإبداع، والحضور الذهني حيث استطاع الشربيني أن يحول المباريات إلى أعمال فنية تسكن القلوب قبل العقول.

رحيله اليوم لا يعني فقط فقدان معلق عظيم، بل وداعًا لصوت عَبَر الأجيال وظل رمزًا للإبداع الرياضي في مصر.

وداعًا المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني أيقونة التعليق الرياضي في مصر.