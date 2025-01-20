نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح ينعي المعلق الكبير ميمي الشربيني بعد وفاته عن 88 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول، المعلق الرياضي الراحل ميمي الشربيني، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بيانًا جاء فيه: "البقاء لله في وفاة المعلق الكبير كابتن ميمي الشربيني، خالص العزاء له ولأسرته".

توفي اليوم ميمي الشربيني، النجم السابق للنادي الأهلي والمعلق الرياضي الشهير، عن عمر يناهز 88 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.

ولد ميمي الشربيني في 26 يوليو 1937، وبدأ مسيرته الكروية مع النادي المصري القاهري. ومن خلال موهبته المميزة، جذب أنظار قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك. ورغم محاولات الزمالك لضمه، إلا أن حبه للأهلي دفعه لرفض العرض، حتى نجح عبده البقال، كشاف الأهلي الشهير، في تحقيق حلمه بالانتقال إلى صفوف الأهلي برفقة زميله طه إسماعيل.