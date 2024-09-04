المهندس حمدي السطوحي مشرفًا على صندوق التنمية الثقافية

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف المهندس حمدي محمود السطوحي، مشرفًا على قطاع صندوق التنمية الثقافية.

صدور القرار الوزاري للمهندس حمدي السطوحي



وعقب صدور القرار، التقى وزير الثقافة، بالمهندس حمدي السطوحي، لمناقشة خطة العمل المستقبلية للقطاع، حيث أكد وزير الثقافة على أهمية التركيز على تعظيم الاستثمار الثقافي، وتنمية الصناعات الثقافية، وحماية التراث المصري، كما وجه الوزير بتكثيف التعاون بين مختلف قطاعات الوزارة لتحقيق رؤية متكاملة للعمل الثقافي في مصر.

ومن جانبه، أعرب المهندس المعماري حمدي السطوحي، عن شكره، وتقديره لهذه الثقة، مؤكدًا التزامه ببذل قصارى جهده لتحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على تطوير قطاع صندوق التنمية الثقافية، ليكون محركًا رئيسًا للتنمية الثقافية في مصر.

معلومات عن المعماري حمدي السطوحي

المعماري حمدي السطوحي، حاصل على جائزة التفوق للفنون عام 2024، وهو استشاري متخصص في مجال المتاحف والتراث، وخبير بالأيكوموس، وعضو لجنة العمارة والفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة، حصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، وتم تكريمه من جهات عديدة، وأسس حملة "أبو سمبل 50"، حيث عمل على توثيق عملية إنقاذ معبدي أبو سمبل. يقوم بالتدريس بجامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وله العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية والإسهامات المتميزة في مجال الثقافة.