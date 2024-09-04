فيفي عبده لـ دوت الخليج الفني: "دورى في العتاولة هيكون مفاجأة وأقوي من دور ثريا أبو الفضل في الحقيقة والسراب"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت أمس النجمة فيفي عبده، على المشاركة في مسلسل “العتاولة” الجزء الثاني والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، وفي هذا السياق تواصل دوت الخليج الفني مع النجمة فيفي عبده وسؤالها عن الشخصية.

فيفي عبده

تصريحات فيفي عبده:

وقالت فيفي لـ دوت الخليج الفني: "شخصيتى في العتاولة هتكون مفاجأة والدور أقوي من دور ثريا أبو الفضل في الحقيقة والسراب، وكفاية اسم المسلسل اللى اسم على مسمى".

وعن أكثر شئ حمسها للدور قالت: "أكتر حاجه حمستني للمشاركة في العمل ردود الأفعال القوية التى حققها الجزء الأول، وكمان مخرج العمل أحمد خالد موسي، ومعظم أبطال العمل أصدقائي وبحبهم وأشتغلت معاهم قبل كده زي طارق لطفي مثلا".

واختتمت فيفي تصريحاتها: " يارب نعمل حاجة كويسة وتكون عودة قوية وتعجب الناس، وربنا يكتبلنا التوفيق أن شاء الله".

أحداث مسلسل العتاولة

ودارت أحداث مسلسل العتاولة، في مدينة الإسكندرية، وجسد النجم أحمد السقا من خلاله شخصية نصار، وهو البطل التراجيدي، الذى يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل بعض المتغيرات في حياته.

فيفي عبده

أبطال العتاولة





شارك فى مسلسل العتاولة عددا كبيرا من نجوم الفن، منهم: أحمد السقا، وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وسامي مغاوي، وهدى الأتربي، وحنان يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.