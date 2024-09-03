فن ومشاهير

مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يكشف عن مكرمي وأعضاء لجان تحكيم دورته الخامسة  

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يكشف عن مكرمي وأعضاء لجان تحكيم دورته الخامسة   في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، في بلاغ صادر عنها، عن أعضاء لجان تحكيم النسخة 5 المنعقدة في الفترة الممتدة من 6 إلى 13 سبتمبر 2024. 

 

45ca066660.jpg
9a618e51f7.jpg
d4c7cba106.jpg
824721c0cf.jpg
5f03f2be3b.jpg

 

لجان تحكيم مهرجان الدار البيضاء


ويترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة،الناقد والكاتب اللبناني إبراهيم العريس، فيما تضم في عضويتها كلا من الممثلة والمنتجة المصرية بشرى رزة والتونسية لمياء بلقايد جيجا الأكاديمية والمديرة التنفيذية لأيام قرطاج السينمائية، والمخرج المغربي كمال كمال والممثل والمخرج العراقي باسم قهار. 


أما لجنة تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة، فأوكلت مهمة رئاستها للمخرج والممثل السوري أيمن زيدان، فيما تشمل عضويتها كلا من المنتج والمخرج العراقي حكمت البيضاني والممثلة المغربية ماجدولين الإدريسي. 

 

وسيرا على عادته، فإن النسخة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي تخصص ضمن برنامجها حيزا هاما لجانب التكريم، إذ تحتفي بالنجم المصري رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي والنجم السوري أيمن زيدان، والممثلة المغربية جليلة التلمسي والفنان المغربي القدير محمد الخلفي والكاتب والناقد اللبناني إبراهيم العريس.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا