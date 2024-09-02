عزت زين ينضم لأبطال مسلسل "فهد البطل"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان عزت زين لقائمة أبطال مسلسل فهد البطل، والذي تدور أحداثه في إطار صعيدي، ومن المقرر أن يتم استئناف باقي التعاقدات للشركة المنتجة مع أبطال المسلسل بالأسبوع المقبل.



أبطال مسلسل فهد البطل



وضم المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، صفاء الطوخي، عزت زين، صفوة، ونسرين أمين، المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.



آخر أعمال عزت زين



والجدير آخر أعمال عزت زين الدرامية،مسلسل رحيل حيث عرض العمل في موسم رمضان الماضي لعام 2024، وضم العمل كل من: أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين، والعمل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.