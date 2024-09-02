حقيقة خوض يوسف الشريف السباق الرمضاني لهذا العام

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد الأخبار التي تفيد بخوض الفنان يوسف الشريف السباق الرمضاني المقبل لعام 2025 بمسلسل يتكون من 15 حلقة ومن تأليف عمرو سمير عاطف ومن إخراج أحمد مدحت، ويذكر أن هؤلاء هم نفس صُناع مسلسل "الصياد" الذي سبق وعرض قبل 10 سنوات.



يوسف الشريف يعود إلى السينما بـ "ديربي الموت"



بعد غياب دام لأكثر من سبع سنوات، يعود الفنان يوسف الشريف إلى السينما من خلال فيلم بعنوان "ديربي الموت" يتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال، وتدور قصة الفليم حول منافسة رياضية مشوقة تكتشف خلالها شخصيات متعددة خيوطًا مظلمة وجرائم غامضة، في إطار من الإثارة والتشويق.

ومن المقرر أن يتولى المخرج أحمد نادر جلال العملية الإخراجية لـ فيلم ديربي الموت بطولة الفنان يوسف الشريف، ويجري صناع العمل إنهاء التحضيرات النهائية واختيار فريق التمثيل، من أجل دخول بلاتوهات التصوير نهاية العام الجاري، ويتم تصوير مشاهده في مدينة الرياض بالسعودية، وفي مصر، وإحدى الدول العربية، بتكلفة إنتاجية ضخمة.

يوسف الشريف يتعاقد على مسلسل جديد

وفي نفس السياق، تعاقد يوسف الشريف خلال الفترة الماضية على بطولة مسلسل جديد، مكون من 8 حلقات، من إنتاج شركة أروما، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله، من أجل تحديد موعد لانطلاق

ويعد هذا المسلسل هو عودة الفنان يوسف الشريف للدراما بعد غياب 3 سنوات، حيث كانت أخر أعماله مسلسل كوفيد 25 الذي عرض عام 2021، من المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.





تأجيل مسلسل "الراكون" لـ يوسف الشريف



وفي سياق متصل كان قد تعرض مسلسل يوسف الشريف الأخير الذي كان يحمل اسم الراكون لأزمات إنتاجية تسببت في توقفه بشكل نهائي، وذلك بعد أن كان هناك مساعي من بعض شركات الإنتاج لتقديم هذا العمل في سباق رمضان 2024، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.



أخر أعمال الفنان يوسف الشريف

والجدير بالذكر آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل كوفيد 25، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



وضم مسلسل كوفيد 25 كلا من: أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، راندا البحيري، محمد مرزبان، أميرة العايدي، عصام السقا، عماد رشاد، وغيرهم.