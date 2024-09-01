بالمايوه.. نسرين طافش تخطف من آخر أيام اجازتها الصيفية

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، صور من اخر ايام اجازتها الصيفية، التي تنقلت فيها بين مدن كثيرة.

أحدث ظهور لـ نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش في الصور بمايوه باللون الأحمر مع رسومات على شكل أوراق شجر باللون الوردي، وظهرت وسط البحر ترتدي قبعة من القش، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها وتزينت بسلاسل ذهبية.

تعليق نسرين طافش علي ايام اجازتها الصيفية

وكتبت نسرين طافش في تعليقها على الصور: "ممتنة لأيام الصيف المبهجة، لكل لحظة فرح، لكل درس، لكل نعمة، لموج البحر ونور الشمس وللجمال الموجود بالكون، رح اشتاق للساحل".

احدث اعمال نسرين طافش

ومن ناحية اخري، انشغلت نسرين طافش الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دون مقابل "مع هاني رمزي، داليا البحيري عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد.

آخر أعمال نسرين طافش

وكان آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل جوقة عزيزة، ويشارك في بطولته: سلوم حداد، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، أيمن رضا، غنوة محمود، هبة نور، سليم صبري، علي كريم، نورا رحال، إيمان عبد العزيز، وغيرهم من النجوم، ويأتي العمل من تأليف خلودون قتلان وإخراج تامر إسحاق، وتجسد نسرين شخصية عزيزة خانم الملقبة بملكة المسرح، والتي برعت في الغناء والرقص والتمثيل، وكانت أول امرأة تؤسس مسرحا للفنون باسمها، كما تتمتع بشخصية قيادية، وخفيفة الظل وذكاء أنثوي فريد جعلها تتمتع بكاريزما لا تقاوم وشهرة واسعة.

كما كان اخر اعمالها السينمائية هو فيلم بنقدر ظروفك، الذي شارك في بطولته أحمد الفيشاوي، مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، أحمد شيبة، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، يوسف الأسدي، طاهر أبو ليلة، والعمل من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، دارت أحداثه في إطار تشويقي كوميدي اجتماعي، من خلال تفاصيل حياة شخصين يريدان الزواج ولكن تمنعهما الظروف الاقتصادية، ولكنهما يحاولان التغلب عليها بكل الطرق، بمساعدة من حولهم للخروج من تلك الأزمة وينجحان بالفعل في إتمام الزيجة.