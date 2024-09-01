بسبب تصريحات نارية.. إيناس الدغيدي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المخرجة إيناس الدغيدي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها في لقائها ببرنامج "القرار" من تقديم نادية الزعبي عبر قناة "الغد"، وتأكيدها علي أنها لم ترتكب أى من المحرمات كما يعتقد البعض وقالت: أنا لا أشرب الخمور أو السجائر ولا أدخل فى علاقات غير شرعية من أسفل الترابيزة.

سبب تصدر المخرجة إيناس الدغيدي التريند

تصدر اسم المخرجه إيناس الدغيدي، بعدما اثارت الجدل بتصريحاتها عن المساكنه، والتحرش وسبب انتحار سعادحسني، حيث قالت الدغيدي: من المستحيل أن أرتدي الحجاب، ولكني عشت المساكنة قبل زواجي من طليقي لعدة سنوات لا اتذكرها.

إيناس الدغيدي تتحدث عن التحرش

واضافت إيناس: "أنا مش عارفة يعني إيه التحرش، التحرش السبب فيه الست، بحمل الست المسئولية لما أقول أنا حد اتحرش بيا هيتحرش بيا ليه؟ لو هو مريض هياخد بالقلم ومش هيكمل، في ستات بيلعبوا لعبة ويقولوا تحرش أنا مش مع أن التحرش بيجي من الراجل الست في جزء من تصرفاتها تخلي الراجل يتحرش بيها".

إيناس الدغيدي تتحدث عن سعاد حسني

كما تحدثت عن الفنانة الراحلة سعاد حسني، قالت: "سعاد حسني انتحرت وأنا ضد مقولة أن حد يقتلها لأنها كانت شخصية جميلة من جوا، سعاد حسني من كتر الضغط والعمل في الفن كانت بتاخد مهدئات من وهي عندها 44 سنة، أنا فاكرة وقت فيلم "حب في الزنزانة" أنا كنت مساعدة مخرج، فهي كانت بتاخد على طول مهدئات، بالوقت المهدئات دي توديكي للانتحار".

إيناس الدغيدي تكشف سبب انتحار سعاد حسني

وتابعت إيناس الدغيدي: "سعاد حسني انتحرت لأن العمر كله بتاخد مهدئات لما بتشوف نفسها أن هي مبقتش نجمة وأن شكلها اتغير والمرض عمل فيها كده تنتحر، قصة القتل أنا ضدها إحنا كنا دايما بنتنبأ أن في 2 هينتحروا سعاد حسني وأحمد زكي لأنهم فنانين أوي وبوهيمين عايشين الحياة بلا تخطيط ومزاجيين جدا، أحمد زكي الوقت مأسعفهوش ومات، سعاد حسني اتحققت النبؤة بتاعتنا في الوسط السينمائي وانتحرت".

آخر أعمال المخرجة إيناس الدغيدي

وكان آخر أعمال المخرجة إيناس الدغيدي هو فيلم "مجنون أميرة"، وهو بطولة كل من نورا رحال، وحازم سمير، ومصطفى هريدي، وشمس، ثم اتجهت إيناس لتقديم البرامج، وقد كان أبرز البرامج التي قدمتها برنامج شيخ الحارة والذي نال شهرة واسعة، واستضافت خلاله العديد من الفنانين على مستوى العالم العربي ولكنها قررت الابتعاد عن البرنامج وعدم تقديمه مرة أخرى.