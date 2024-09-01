لهذا السبب.. إيناس الدغيدي تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حلولها ضيفة على برنامج "القرار" المعروض على قناة "الغد"، وتطرقت خلال حديثها عن العديد من الموضوعات والتصريحات المثيرة للجدل.

آخر تصريحات إيناس الدغيدي

وردت المخرجة إيناس الدغيدي، على اتهامات المستشار مرتضى منصور لها حول علاقتها مع الإعلامية الكبيرة هالة سرحان والذي ألمح إلى وجود علاقة غير سوية بينهما، كما ردت على الهجوم الذي طالها من الإعلامي تامر أمين، والذي وصف أفكارها بأنها أسوأ من فيروس "كورونا".

وأوضحت إيناس الدغيدي موقفها من ارتداء الحجاب والزواج مره أخرة، قائلة إنه من المستحيل أن ترتدي الحجاب، مضيفة: " أنا مقدرش أعيش من غير حب، لو في عرسان أنا جاهزة موجودة، ممكن أحب شخص أنا شايفاه أنه يصلح إني أحبه لكن هو مش مديني كل المعطيات بتاعة الحب لكن هفضل أحبه، وهو موجود وعارف"

وقالت الدغيدي، إنها لا تؤمن برواية مقتل الفنانة الراحلة سعاد حسني، مشيرة إلى أنها انتحرت، وأضافت: "أنا أعرف سعاد حسني كويس جدًا، وأنا ضد مقولة إنها قتلت، سعاد حسنى لا يمكن حد يقدر يقتلها".

آخر أعمال إيناس الدغيدي

يذكر أن آخر أعمال المخرجة إيناس الدغيدي كان فيلم "مجنون أميرة"، الذي شارك في بطولته نورا رحال، وحازم سمير، ومصطفى هريدي، وشمس، ثم ابتعدت عن الإخراج بعد هذا الفيلم، واتجهت إلى تقديم البرامج التلفزيونية، وكان من أبرزها برنامج "شيخ الحارة" الذي حقق شهرة واسعة.