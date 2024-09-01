نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء تصوير مسلسل 6 شهور والعرض قريبًا على watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهى فريق عمل مسلسل 6 شهور من تصوير مشاهد العمل بشكل كامل ، ويدخل المسلسل الآن غرف المونتاج والمكساج وذلك استعداد لطرحه على منصة watch it ويتكون من 10 حلقات ، من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى.



تفاصيل مسلسل “6 شهور”



مسلسل 6 شهور مكون من 10 حلقات، ويناقش المسلسل مشاكل الشباب في العمل بعد التخرج من الجامعة، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، على أن يبدأ تصويره قريبًا، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.



تفاصيل شخصية نور النبوي في المسلسل



يخوض به البطولة المطلقة الأولى في الدراما، ويجسد خلال العمل دور سائق في شركة أوبر، وتتوالي الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.



تفاصيل فيلم الحريفة للفنان نور النبوي



والجدير بالذكر أنه قد حقق نور النبوي نجاحًا كبيرًا في السينما من خلال فيلم الحريفة الذي أصبح من أعلى 10 افلام تحقيقًا الإيرادات وقررت الشركة المنتجة أن تقدم جزء ثاني منه.

يتناول فيلم "الحريفة" قصة مجموعة من الشباب الذين يتحدون لتشكيل فريق كرة قدم في الشوارع، حيث يُسلط الضوء على ماجد، الذي انتقل حديثًا إلى المدرسة الحكومية بسبب أزمة مالية تعرضت لها عائلته. يتشكل بينه وبين زملائه علاقة صداقة تساعدهم على تجاوز التحديات المالية، وتركز القصة على رحلتهم في تحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم، وكيف يجدون الدعم والصلة الإنسانية لينجحوا رغم الصعاب التي يواجهونها يوميًا.

أبطال فيلم الحريفة



ويشارك في بطولة فيلم الحريفة عدد من النجوم، منهم الفنان الشاب نور النبوي، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، أحمد غزي، نور إيهاب، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني