نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبدأ ب 35.42 دولارًا.. تعرف علي أسعار تذاكر حفل أصالة في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة أبوظبي الإماراتية يوم 23 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد.

من المتوقع أن تقدم أصالة مجموعة من أغانيها الشهيرة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور، بما في ذلك: "فووق"، "جابو سيرتي"، "غلبان"، "سبب فرحتي"، "مني وفي"، "لما بنتجاهل"، و"بنت أكابر".

أسعار تذاكر حفل أصالة

أطلقت الشركة المنظمة التذاكر للجمهور بأسعار متنوعة لتناسب جميع الفئات. تتراوح الأسعار بين 35.42 دولار أمريكي و410.90 دولار أمريكي، مع الفئات التالية:

الفئة الأولى: 35.42 دولار أمريكي

الفئة الثانية: 55.26 دولار أمريكي

الفئة الثالثة: 83.60 دولار أمريكي

الفئة الرابعة: 155.86 دولار أمريكي

الفئة الخامسة: 240.87 دولار أمريكي

الفئة السادسة: 410.90 دولار أمريكي

ومن ناحية أخري، أعلنت الفنانة عن تحضيرها لألبوم جديد، وأشارت إلى أنها تعيش حاليًا أجمل أوقاتها خلال تحضير ألبومها المصري المقبل، مشيرةً إلى أن هذا الألبوم سيكون إضافة جديدة ومميزة لمسيرتها الفنية.

لم تكتفِ أصالة بالتعبير عن فرحتها، بل بادرت أيضًا بالرد على تهنئة شركة "روتانا" لها، مؤكدة أنها تعتبر هذا التكريم تكريمًا للشركة أيضًا، وأضافت: "أنا ببارك لكم لأنّي واحدة منكم وتكريمي تكريم إلكم، رافقتوني بكل خطوات مشواري حتى لما ما كنت تحت حمايتكم، بكلّ طيب وقفتوا جنبي وبتساعدوني، عشرتكم طيبة، شباب "روتانا" كلكم إخواتي وحبايبي، أستاذي ومعلّمي سالم الهندي الرجل النبيل حامي بيته وأهله، مبروك علينا هالتكريم وكلّ الشكر Moivo أسعدتوني جدًا بتقديركم".

آخر أعمال أصالة

على جانب آخر، طرحت أصالة مؤخرًا مجموعة من الأغاني الجديدة ضمن ألبومها "ثم أنا"، ومن أبرزها أغنية "إنسان".

الأغنية من كلمات محمد الترك، ألحان كرار شريف، والتوزيع الموسيقي لـ علي روني، وتأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي تؤكد على تميز أصالة واستمراريتها في تقديم ما يليق بجمهورها الواسع.