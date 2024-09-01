نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند... تعرف على كلمات أغنية عسل حياتي لـ شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدرت أغنية عسل حياتي للنجمة شيرين عبد الوهاب تريند فور نزولها، حيث حرص الملحن والشاعر عزيز الشافعي على مشاركة جمهوره بكلمات أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة، والتي تحمل اسم عسل حياتي من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بتعليق قال فيه :"عسل حياتي شيرين، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع نابلسي ميكس وماستر خالد سند".

وتقول كلمات الأغنية: الاختيار الصعب إنت، والاختيار الأحلى

حياتي رحلة .. اخترت تبقى معايا فيها وسبت نفسي ليك وليها

مريت معاك بكل شيء عانيت.. بيك اعتنيت حبيتك الحب ال معرفوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمرو أنا عايز اروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولأخر نفساتنفسه ف حضنك و تبقى انت الونس

و اشرب لأخر نقطه من بحر العسل يا عسل حياتي كلها

رغم المشاكل والمصاعب والمتاعب و الظروف

انت الجميل ف كل حاله و استحاله العين تشوف

زيك ولا اتخيل حياتي وانت مش فيها ده انا

بحس انك حته مني بحس ان انت أنا