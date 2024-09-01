نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين نجيم ضيفة في برنامج "بيت السعد" علي MBC مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة نادين نسيب نجيم ضيفه في برنامج "بيت السعد" الذي يقدنة الشقيقان عمرو وأحمد سعد، ومن المقرر عرضة الحلقة المقبلة، عبر شاشة MBC مصر.

وظهرت نادين نسيب نجيم وهي مرتدية فستانًا ضيقًا باللون الأسود مزينًا بطباعة وردة بيضاء كبيرة تمتد على طول الفستان، مع قصة صدر بتصميم Halterneck، من علامة TNT Fashion، ويصل سعره إلى 2950 دولار، أي ما يعادل 144 ألف جنيه.

يُعرض برنامج "بيت السعد" في الساعة الحادية عشرة مساءً يوم الأربعاء على قناة "MBC 1"، ويُعاد في نفس التوقيت يوم السبت على شاشة "MBC مصر".

أخر أعمال نادين نجيم

وعرض مسلسل 2024 والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة وهو الجزء الثاني من مسلسل 2020 الذي عرض قبل أربعة أعوام من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي، وتم عرضه على منصة شاهد وقناة MBC خلال شهر رمضان

ويجمع مسلسل 2024 لأول مرة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع الفنان محمد الأحمد وهو من إخراج فيليب أسمر والذي تعاون مع نادين في أكثر من عمل سابقا ومن تأليف بلال شحادات.