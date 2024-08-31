نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحها في "عمر أفندي".. زوج أية سماحة يوجه لها رسالة رومانسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد السباعي زوج أية سماحة رسالة خاصة لها بعد نجاحها في “ عمر أفندي” من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك "

كتب قائلا:'احلي واجمل والذ واشطر وانغش وأجدع بنت شفتها في حياتي،

الحلوة الشاطرة المجتهدة الرايقة

تابع:' فخور بيكي وبنجاحك الفشيخ (كالعادة) علشان انتي تستاهلي كل حاجة حلوة، ولسه تستاهلي أكتر وأكتر

ومتأكد أن لسه كتير أوي جاي، يا أكبر وأهم نجمة شفتها، بحبك وبحب اتفشخر بيكي يا لوزة"

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

ويضم مسلسل عمر أفندي عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.