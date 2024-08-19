أحمد جودة - القاهرة - مسلسل "عمر أفندي" لـ أحمد حاتم يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته

تم عرض أمس الأحد الموافق يوم 18 من شهر أغسطس الجاري لهذا العام الحالي 2024 أول حلقات مسلسل عمر أفندي بطولة الفنان أحمد حاتم وعدد آخر من النجوم، ولاقت الحلقة تفاعلا جماهيريا وتصدر إسم العمل التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر جميع المنصات.

بوستر مسلسل عمر أفندي



مواعيد وقنوات عرض مسلسل عمر أفندي

يعرض مسلسل عمري أفندي عبر قناة On من الأحد إلى الخميس من كل إسبوع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا، ويأتي أيضًا عبر قناة On drama في تمام الساعة العاشرة مساءًا، ويُعاد في الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا، بالإضافة إلى عرض العمل عبر منصة شاهد.



قصة مسلسل عمر أفندي

ينتمي مسلسل عمر أفندي إلى فئة الأعمال التي تدور في حقبة زمنية قديمة، ويجسد أحمد حاتم خلال أحداث العمل شخصية "عمر" والذي يقع في حب آية سماحة، والتي تجسد شخصية الراقصة زيزي، وعندما يعود للماضي يقع في حب رانيا يوسف وهى صاحبة بنسيون، والعمل ينتمي للأعمال القصيرة، ويتكون من 10 حلقات ويدور في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي.



صناع وأبطال مسلسل عمر أفندي

يشارك في بطولة مسلسل عمر أفندي كوكبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم، الفنان أحمد حاتم، آيه سماحة، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.