نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر فرج يروج لأحدث أعماله السينمائية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع الفنان تامر فرج مستوى الحماس لدى الجمهور من خلال مشاركته بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: “رجعنا تاني نصور.. والرزق على الله، فيلم موسم حصاد الكاكا”.



تعليقات الجمهور على منشور تامر فرج



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف سلامه عليك، حمد الله على السلامة، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.

تعرف على آخر التطورات الصحية لـ تامر فرج

وعلى صعيد آخر،، كشف الفنان تامر فرج عن تطورات حالته الصحية بعد الأزمة التى تعرض لها الأيام الماضية، ودخل بسببها المستشفى، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف: "أصدقائى الغاليين والسادة الصحفيين وكل من سأل عن حالتي الصحية أشكركم جميعا من كل قلبى وفاجئتونى بهذا الحب الطاغي والمشاعر الجميلة.. الواحد مكانش عارف إنه محبوب كده أشكركم وبعتذر عن عدم الرد على المكالمات أحيانا لأنى كنت اغلب الوقت نايم. أو مش قادر أتكلم".

وتابع:" ولكن كل اتصالاتكم ومشاعركم الجميلة وصلتني وغمرتنى بحبكم الحمدلله أنا أحسن كتير وهبدأ فى ممارسة عملى وحياتى الطبيعية من الأسبوع القادم.

آخر أعمال تامر فرج

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان تامر فرج مشاركته فى الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل وبقينا اتنين مع الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

