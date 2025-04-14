الأردن يدين الهجمات على مخيمات النازحين فى الفاشر بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 08:32 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات الهجمات التى تعرضت لها مخيمات النازحين فى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، والتى أسفرت عن سقوط وإصابة عشرات المدنيين، من ضمنهم كوادر عاملة فى منظمات إغاثية.

وأكّد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، فى بيان، وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان فى هذا الهجوم الأليم، مشدّدًا على دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه.

وأعرب السفير القضاة، عن أصدق التعازى والمواساة لحكومة وشعب جمهورية السودان، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.