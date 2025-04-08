محادثات إيرانية أمريكية ”غير مباشرة” في سلطنة عمان السبت المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 09:31 صباحاً - أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان، 12 أبريل الجاري، لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى.

وأضاف "عراقجي" في منشور على منصة "إكس": "إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب الولايات المتحدة".

ومن جانبها، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، بأن ممثلين عن إيران والولايات المتحدة قد يعقدون مفاوضات في عُمان، 12 أبريل الجاري.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين، أن إيران والولايات المتحدة تعتزمان لقاءً في عُمان، السبت المقبل، لإجراء محادثات غير مباشرة.

وأشارت إلى أن إيران وواشنطن منفتحتان وراغبتان في إجراء محادثات مباشرة إذا سارت الجولة الأولى على ما يرام.

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن واشنطن وطهران تُجريان مشاورات مباشرة.

وأشار إلى أن بلاده تُفضّل تسوية الملف النووي الإيراني عبر المفاوضات.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حثّ مرشد إيران خامنئي، على الدخول فورًا في مفاوضات، بقصف إيران وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها ما لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، الذي تقول دول غربية إن الهدف منه صنع أسلحة نووية.