الكويت تدين بشدة هجمات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق في سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 10:28 صباحاً - - تصعيد خطير من شأنه زيادة وتيرة العنف والتوتر في المنطقة

- على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

أعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العديد من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة بالمرافق والبنية التحتية.

وأكدت الوزارة في بيان مساء اليوم الخميس أن هذه الاعتداءات تمثل استمراراً للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتصعيداً خطيراً من شأنه زيادة وتيرة العنف والتوتر في المنطقة، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بمسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

كما تؤكد الوزارة تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مشددة على أهمية احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.