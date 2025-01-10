الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعيةاستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة في التعاملات الاسيوية المبكرة لكنها تتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر ، وسط ترقب المستثمرين لبيانات وظائف أميركية بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2670.16 دولار للأوقية (الأونصة). وحقق الذهب مكاسب تتجاوز الواحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 2694.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.12 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 957.98 دولار، فيما زاد البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 934.28 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.