الأمم المتحدة توثق 136 غارة على 27 مستشفى في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 136 غارة على 27 مستشفى بغزة.

وقالت المفوضية: "وثقنا وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على نحو 27 مستشفى و12 مرفقًا طبيًا آخر، ونمط الاعتداءات الإسرائيلية على مشافي غزة، يثير مخاوف من وقوع جرائم خطيرة".

وأضافت: "تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات والمدنيين يعتبر جريمة حرب، والتقارير تتحدث عن حالات تعذيب وسوء معاملة بمستشفى كمال عدوان".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أفادت نقلًا عن الأمم المتحدة، أن مستشفيات غزة تحولت إلى مصائد موت.

وأضافت الوكالة أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار التام، بسبب الهجمات الإسرائيلية، وأن الاتهامات الإسرائيلية باستخدام فصائل مسلحة مستشفيات غزة "مبهمة".

وطالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بالإفراج عن المعتقلين العاملين في مجال الصحة، ومن بينهم مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، "فورًا ودون شروط".

وقالت منظمة العفو في تصريح لها، أمس الاثنين، إنها تشعر بقلق بالغ على مصير مدير مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة حسام أبو صفية، وطالبت بإطلاق سراحه فورًا ودون شروط.