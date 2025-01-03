مركز الملك سلمان للإغاثة: جسر المساعدات البري إلى سوريا سينقل معدات طبية ثقيلة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم الجمعة عن تسيير جسر بري إلى الأراضي الأردنية نحو سوريا، وأنه سينقل معدات طبية ثقيلة.

وقال سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، في تصريحات صحفية، إنه سيتم تسيير جسر مساعدات بري سعودي إلى دمشق، سيعبر من الأردن إلى سوريا.

وأضاف أن جسر المساعدات البري سيحمل معدات طبية ثقيلة لا يمكن نقلها عن طريق الجو، مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة السينية والمقطعية.

كما أوضح الجطيلي أن الجسر سيعطي فرصة لنقل كميات كبيرة وضخمة من المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية إلى دمشق، ومن ثم إلى جميع المناطق الأخرى المحتاجة.



وأكد سامر الجطيلي على أنه يتم العمل على الأرض بالتنسيق مع السلطات السورية والجهات الأممية.

وفي سياق متصل، وصلت اليوم الجمعة رابع طائرة إغاثة سعودية إلى دمشق، تحمل مساعدات غذائية وطبية بإجمالي وزن 27 طنا.

وبذلك، تجاوز إجمالي المساعدات السعودية إلى سوريا أكثر من 100 طن خلال 3 أيام