تعيين مرهف أبوقصرة وزيرا للدفاع بالحكومة السورية المؤقتة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - أكدت الإدارة الجديدة في سوريا في بيان اليوم الثلاثاء، تعيين مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في الحكومة المؤقتة.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت نبأ تعيين "أبو قصرة" عن مصدر رسمي في 21 ديسمبر الجاري.

وحسب الوكالة، فإن أبو قصرة معروف أيضًا باسم "أبو الحسن 600"، وهو شخصية بارزة في الفصائل السورية التي أطاحت بنظام بشار الأسد من السلطة.

وحسب إعلام سوري، ولد أبو قصرة في مدينة حلفايا في محافظة حماة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق، وعقب الثورة السورية نزح مع أسرته إلى إدلب.

وفى وقت سابق، أعلن أحمد الشرع، القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، إلغاء التجنيد الإلزامي في الجيش السوري، مستثنيًا بعض الاختصاصات ولفترات قصيرة، حسب وسائل إعلام سورية.

كما أكد القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أنه سيتم حل كل الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية.