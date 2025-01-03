نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير أمريكي: روسيا ستواصل هجومها في أوكرانيا إن رفض الغرب قبول شروطها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رجح لاري جونسون المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أنه إذا لم يقبل الغرب شروط الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا ستواصل هجومها في أوكرانيا.

وقال جونسون في مقابلة مع قناة "ديب دايف" على "يوتيوب": "الغرب لديه خيار الموافقة على مطالب بوتين أو لا. لكن الغرب لن يفعل ذلك، لذلك ستواصل روسيا هجومها حتى تصل إلى (نهر) دنيبر، ولا يمكن للغرب أن يفعله شيئا هنا، ولا يمكن لأوكرانيا أن يفعل شيئا أيضا".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن الجيش الروسي يلتزم بوتيرته في ساحة المعارك من أجل إنهاك قوات العدو دون الدخول في اشتباكات أمامية للحفاظ على الأفراد، موضحا: "روسيا لا تستعجل للذهاب إلى أي مكان، وليس لديها موعد نهائي".

وأمس الخميس، قال يوري بوتوسوف رئيس تحرير صحيفة "سينسور نت" الأوكرانية، إن الجيش الروسي يحرر بلدات وقرى أوكرانية دون مقاومة من جانب القوات الأوكرانية