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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباراة ريال مدريد وفالنسيا وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا يوم الجمعة 3 يناير 2025 على ملعب ميستايا معقل فالنسيا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 1 وسيقوم نوفل باشي بالتعليق على أحداث اللقاء.

فاز ريال مدريد على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من الليجا بينما تعادل فالنسيا مع ديبورتيفو ألافيس بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 40 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل فالنسيا المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

موقف ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

احتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 29 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة.

في حين احتل فالنسيا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 49 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 15 مباراة.

تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

من المتوقع أن يخوض الملكي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، ميندي.

الوسط: كامافينجا، فالفيردي، بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس، مبابي.