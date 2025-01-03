نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادى ​الاتحاد​ السعودي يتسلم شهادة نادي الرواد العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ​الاتحاد​ السعودي عن تسلمه رسميًا شهادة نادي الرواد العالمي، والتي تُمنح إلى الأندية المصنفة ضمن أقدم 100 نادٍ في تاريخ كرة القدم على مستوى العالم.

نادى ​الاتحاد​ السعودي يتسلم شهادة نادي الرواد العالمي

ويُعد نادي الاتحاد السعودي، الذي تأسس في عام 1927، واحدًا من اعرق الاندية في منطقة الشرق الاوسط وقارة اسيا، حيث يحمل ارثًا رياضيًا طويلًا وكبيرًا وانجازات بارزة على المستويين المحلي والقاري.

وجاءت هذه الشهادة كتكريم لتاريخ النادي العريق واسهاماته الكبيرة في تطوير كرة القدم، مما يعزز مكانته كأحد الرموز الكبيرة في عالم الرياضة.