الشرع: دخلنا مرحلة جديدة من البناء ولن نتدخل في شؤون لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - أكد أحمد الشرع، القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الأحد، أنَّ سوريا تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتحترم سيادة لبنان واستقراره الأمني، وقال: لن نتدخل في شؤون لبنان.

وأضاف "الشرع"، خلال لقائه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط والوفد المرافق، في دمشق، أنَّ "لبنان بحاجة إلى اقتصاد قوي واستقرار سياسي".

وأشار إلى أنَّ سوريا كانت مصدر قلق وإزعاج وكان تدخلها في الشأن اللبناني سلبيًا، مضيفًا أنَّ إسقاط نظام بشار الأسد أنقذت المنطقة من حرب إقليمية كبيرة وربما من حرب عالمية.

ووصل "جنبلاط" إلى دمشق، على رأس وفد من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي ورجال الدين الدروز لتهنئة قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع.

وحسب إعلام لبناني، يضم الوفد اللبناني إلى جانب "جنبلاط" وائل أبو فاعور وسامي أبي المنى وتيمور جنبلاط، ومن المقرر أن يلتقي مع أحمد الشرع ورئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال للبحث في مستقبل الأوضاع على الساحتين السورية واللبنانية، ومستقبل العلاقات بين البلدين.

وتعد زيارة "جنبلاط" هي الأولى منذ أكثر من 13 عامًا يرافقه كذلك شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، على رأس وفد درزي كبير إلى سوريا للقاء "الشرع"، لتكون عمليًا أول لقاء بين زعيم ومسؤول لبناني مع الشرع بعد سقوط نظام الأسد.