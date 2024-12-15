نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل الخارجية الكويتية برج التحرير 2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - تعتبر وزارة الخارجية في الكويت إحدى الهيئات الأساسية التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، ومن ضمنها خدمة التصديقات. تقع المقر الرئيسي للوزارة في حي القبلة على شارع الخليج العربي في محافظة العاصمة. كما تُعتبر الوزارة حلقة الوصل بين الكويت وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وتقوم بمراقبة البعثات التابعة للدول الأخرى الموجودة على الأراضي الكويتية.

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مواعيد عمل وزارة الخارجية في برج التحرير

مواعيد عمل وزارة الخارجية في برج التحرير

إذا كنت ترغب في الاستفادة من خدمات وزارة الخارجية، من الضروري معرفة مواعيد عمل فرع برج التحرير، حيث يستقبل هذا الفرع المواطنين في تمام الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا. يتوجب على جميع المواطنين حجز موعد مسبق لضمان إمكانية دخولهم، إذ أن هذه الخطوة تُعد من الاحتياطات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا.

أهمية معرفة مواعيد العمل

أهمية معرفة مواعيد العمل

لمعرفة مواعيد عمل الخارجية الكويتية، يجب على المواطنين التأكد من التوقيتات المحددة لتلافي أي إحباط عند زيارتهم. يعمل الفرع خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، باستثناء يومي الجمعة والسبت. لذا، التأكد من حجز موعد مسبق يعد أمرًا أساسيًا قبل التوجه إلى أي من فروع الوزارة.

إن مواعيد عمل الخارجية الكويتية في برج التحرير تعتبر ضرورية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمة التصديقات. لذا، لا تنسَ الالتزام بمواعيد الحجز المتاحة لك.

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