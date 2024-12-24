انت الأن تتابع خبر يارا داموني ترنم " مارانتاه " وإطلالة خاصة لرفقا الزير وجوزيف أبو خليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت الطفلة يارا داموني ترنيمة "مارانتاه" مع إطلالة إطلالة خاصة في العمل للممثلة رفقا الزير والممثل جوزيف أبو خليل.

والعمل اخراج ميشال صعب، انتاج فايس برودكش، اشراف عام وادارة هاني داموني.

يارا البالغة من العمر 8 سنوات تتخصص حالياً في دراسة البيانو للعام الرابع، وفي مسيرتها سبع أغانٍ، مرفقة بفيديو كليبات، من بينها "جيت غني العيد" و"رود الربيع" و"جيش بلادي"، كما رنمت سابقاً "قلبي مهيا مغارة" و"يا مريم أمي".

يذكر أن يارا حاصلة على بطاقة من نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، كموهبة استثنائية بعمر الـ 5 سنوات، وهي

إبنة هاني داموني، المخرج والممثل والعازف والملحن والكاتب وعضو نقابة الفنانين.