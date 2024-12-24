انت الأن تتابع خبر بالصورة- هيا مرعشلي تستعرض أنوثتها و جمالها بإطلالة بغاية الروعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبهرت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي متابعيها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص، من خلال صورة ظهرت فيها بلوك كاجوال مميز، و إستعرضت جمالها و أنوثتها و نعومتها،و إعتمدت لشعرها تسرحة مميزة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها، ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير مشيدين بجمالها و تميزها.

و في وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان الجمهور، صورة جمعتها مع الممثلتين هيا مرعشلي ورشا بلال، كأول صورة من كواليس مسلسل "سكرة الموت"

وقد ظهرت الممثلات الثلاث بغاية الجمال، وهن يرتدين ملابس باللون الأسود، وعلقت سارة على المنشور كاتبة: "على الشاشة برفقة هاتين الشابتين".