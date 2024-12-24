انت الأن تتابع خبر توم هانكس يثير قلق متابعيه على صحته لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إرتعاش يدي الممثل توم هانكس دفع بالمتابعين الى التساؤل عن الأسباب وقد لاحظوا الأمر خلال إستضافته في برنامج Saturday Night Live.

وكشف موقع Daily Mail أن هانكس حضر لتقديم الدعم الى مضيف البرنامج مارتن شورت وسكارليت جوهانسن وغيرهم. ولاحظ المشاهدون إرتعاش يدي توم هانكس بشكل متكرر.

يذكر أن توم هانكس يحظى بمحبة كبيرة من متابعيه والسبب ليس فقط براعته بالتمثيل بل لأنه من أكثر الممثلين تواضعاً في هوليوود بالرغم من الجوائز التي حصل عليها والنجاح الذي حققه فهو ما زال يعامل الناس بصدق وبساطة.