انت الأن تتابع خبر محمود الحسيني يستعد لطرح أغنية "دنيا الوجع" من كلمات سامح الكومي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الفنان الشعبي المصري محمود الحسيني لطرح أغنيته الجديدة "دنيا الوجع"، من كلمات سامح الكومي، و ألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وأعرب الشاعر سامح الكومي عن سعادته بالتعاون مع الحسيني لأول مرة، مؤكدًا أن صوته القوى سيضيف للأغنية، ومن المتوقع طرحها قريبًا على جميع المنصات.

محمود الحسيني هو مغني شعبي و ملحن مصري، شارك في عدد من الأفلام و المسلسلات، و له مجموعة من الأغاني التي قدمها في الحفلات العامة و الخاصة و الأعراس، كما شارك في فيلم "الفرح".