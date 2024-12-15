نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد جواز السفر الكويتي 2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - في عام 2025، أصبح بإمكان المواطنين الكويتيين تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، مما يلغي الحاجة لزيارة فروع الإدارة العامة للجنسيّة ووثائق السفر. يتضمن هذا المقال خطوات تجديد جواز السفر، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات اللازمة لاستخراجه وتجديده.

محتويات

الإجراءات اللازمة لتجديد جواز السفر الكويتي 2025

الإجراءات اللازمة لتجديد جواز السفر الكويتي 2025

تتضمن خُطوات تجديد جواز السفر الكويتي لعام 2025 عبر الإنترنت ما يلي

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من الشريط العلوي.

تحديد خيار الإدارة العامة للجنسيّة ووثائق السفر.

الضغط على شروط وأحكام تجديد جواز السفر الإلكتروني.

النقر على خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني.

الموافقة على الشروط بعد قراءتها جيدًا.

الضغط على زر تقديم طلب تجديد.

إتمام عملية تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

انتظار تحميل واجهة نظام التجديد.

اختيار مكان التسليم من القائمة المنسدلة.

إدخال الرقم الآلي للعنوان في المكان المخصص.

تحديد فترة صلاحية الجواز وتأكيد الصورة والتوقيع.

الضغط على زر التالي.

التحقق من البيانات والضغط على التالي مرة أخرى.

اختيار نعم من النافذة المنبثقة.

إدخال معلومات الدفع والنقر على زر الدفع.

إتمام عملية دفع الرسوم إلكترونيًا عبر K-net.

طباعة الإيصال والنقر على إنهاء.

متطلبات تجديد الجواز لمختلف الفئات لعام 2025

متطلبات تجديد الجواز لمختلف الفئات لعام 2025

يجب على المواطنين الكويتيين استيفاء جميع المتطلبات المحددة لتجديد أو استخراج جواز السفر حسب فئاتهم، إليك بعض التفصيلات.

متطلبات تجديد جواز سفر القاصرين

متطلبات تجديد جواز سفر القاصرين

لتجديد جواز السفر للقاصرين في 2025، يجب تقديم الوثائق التالية

صورة شخصية حديثة بمقاس 5×4.

حضور الممثل القانوني للقاصر.

تقديم البطاقة المدنية الأصلية للممثل القانوني وصورة عنها.

إحضار جواز السفر المراد تجديده.

إذا كان التجديد بناءً على حكم المحكمة، يتطلب اعتماد الحكم أو التوكيل.

متطلبات تجديد جواز سفر فوق 21 سنة

متطلبات تجديد جواز سفر فوق 21 سنة

يجب على أي مواطن كويتي بلغ السن القانوني استيفاء الشروط التالية لتجديد جواز سفره عام 2025

صورة شخصية بخلفية زرقاء بمقاس 5×4.

حضور صاحب العلاقة لاستلام الجواز الجديد.

تقديم البطاقة المدنية لصاحب الجواز وصورة لها.

إحضار الجواز القديم.

القيام بدفع الرسوم المطلوبة.

متطلبات تجديد جواز سفر بدل فاقد

متطلبات تجديد جواز سفر بدل فاقد

تتطلب عملية تجديد جواز السفر بدل فاقد التالي

تقديم كتاب يوضح فقدان الجواز.

زيارة إدارة الجنسية ووثائق السفر للتحقيق.

نشر إعلان في جريدة الكويت اليوم بخصوص فقدان الجواز.

انتظار مدة خمسة أشهر لإصدار الجواز الجديد.

دفع رسوم المعاملة المطلوبة.

رسوم تجديد الجواز لعام 2025

رسوم تجديد الجواز لعام 2025

تبلغ رسوم تجديد جواز السفر ثلاثة دنانير كويتية لمدة خمس سنوات، في حين تُفرض ستة دنانير عند التجديد لعشر سنوات. يُعفى من هذه الرسوم المواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين بلغوا 65 عامًا أو أكثر.

كيف تستعلم عن طلب تجديد جواز السفر

كيف تستعلم عن طلب تجديد جواز السفر

يمكن الاطلاع على حالة طلب تجديد جواز السفر لعام 2025 من خلال الخطوات التالية

زيارة بوابة تجديد الجواز.

إدخال رمز المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

عرض الطلبات من القائمة العلوية.

استعراض تفاصيل طلب تجديد الجواز.

مقرات استخراج وتجديد الجواز الكويتي لعام 2025

مقرات استخراج وتجديد الجواز الكويتي لعام 2025

يمكن استلام جواز السفر الكويتي في عدد من المكاتب داخل الكويت، على النحو التالي

الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر في الضجيج بمحافظة الفروانية.

مركز خدمة المواطن في غرب مشرف بمحافظة حولي.

الإدارة العامة للجوازات ووثائق السفر بمحافظة الجهراء.

مركز خدمة المواطن في إشبيلية بمحافظة الفروانية.

مركز خدمة الشامية بالعاصمة.

الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في محافظة الأحمدي.

مركز خدمة المواطن في العدان بمحافظة مبارك الكبير.

حجز موعد لاستلام الجواز الإلكتروني

حجز موعد لاستلام الجواز الإلكتروني

لحجز موعد لاستلام جواز السفر الإلكتروني عام 2025، يُمكن اتباع الخطوات التالية

الدخول إلى منصة المواعيد مباشرة.

إدخال الرقم المدني وكلمة المرور.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار الخدمات المتاحة.

تحديد موعد الزيارة المناسب والاحتفاظ بصورة للموعد.

أخيرًا، يمكن للمواطنين الاستفادة من بوابة تجديد الجوازات التي أطلقتها وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات التجديد، مما يوفر الجهد والوقت ويجعل العملية أكثر سلاسة. يمكن الدخول عبر الرابط renewepp.moi.gov.kw لتسجيل الدخول وبدء تقديم طلبات التجديد.