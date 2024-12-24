انت الأن تتابع خبر عاجل: رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن والموعد المبكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب العديد من المواطنين في السعودية موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر يناير 2025، وسط تزايد التساؤلات حول نتائج الأهلية وموعد صرف الدفعة الـ86.

وبالتزامن مع اقتراب الموعد

يبرز موضوع تبكير صرف الدعم هذا الشهر بسبب تزامنه مع عطلة رسمية. في هذا المقال، نقدم لكم جميع التفاصيل حول طريقة الاستعلام عن الأهلية، بالإضافة إلى خطوات تقديم الاعتراض في حال عدم تأهل المستفيد.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن لشهر يناير 2025

يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن التحقق من حالة الأهلية بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية

الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية. إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. الضغط على تسجيل الدخول. من القائمة الرئيسية، اختيار "دراسة الأهلية". ستظهر النتيجة مباشرة، مع توضيح ما إذا كنت مؤهلًا للحصول على الدعم أم لا.

تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية

في حال تم رفض الأهلية، يمكن للمستفيد تقديم اعتراض عبر بوابة حساب المواطن. يشترط أن يتم تقديم الاعتراض في فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور النتيجة.

ولتقديم الاعتراض، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن أو استخدام التطبيق الرسمي.

إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

الانتقال إلى خانة "دراسة الأهلية".

اختيار "تقديم اعتراض".

تحديد سبب الاعتراض ورفع المستندات المطلوبة إذا لزم الأمر.

التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح، ثم الضغط على زر "إرسال".

تبكير موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر يناير 2025